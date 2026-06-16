Santacroce: “Gila? Il Napoli non lo prende a 20, ma sarebbe un grande colpo”

Fabiano Santacroce, ex difensore del Napoli, ha parlato delle voci di un possibile trasferimento di Mario Gila nel capoluogo campano: ecco le sue parole, rilasciate in un’intervista in collegamento con TMW Radio.

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Le parole di Santacroce nell’intervista su Gila al Napoli

“Per me non lo prende a 20, la Lazio ha bisogno di fare cassa per fare mercato. Io credo che non ci sia solo il Napoli su di lui, visti i prezzi…la vedo dura, ma sarebbe un grande acquisto per il Napoli. Perdi uno d’esperienza come Juan Jesus, che sapeva entrare e stare sul pezzo, se arriva Gila sicuramente ci guadagni”.

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