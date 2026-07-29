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“I soldi della Lazio andranno alla Reggina”: scontro infuocato tra Fusco e Santoro

Published

31 minuti ago

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Santoro Fusco intervista Lazio Reggina soldi

Nel corso della diretta a Radio Radio – Lo Sport, Martina Santoro e Alessandro Fusco si sono scontrati duramente sulla questione Lazio e Reggina. Secondo l’ex calciatrice biancoceleste, infatti, la paura che il club capitolino possa diventare il serbatoio del club calabrese, è più che fondata.

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Lo scontro tra Santoro e Fusco nell’intervista su Lazio e Reggina

SANTORO – “Se la Lazio è la società che incassa di più, perché gioca in Serie A e dispone dei diritti televisivi, è inevitabile che possa diventare il serbatoio della società più piccola“. Poi il riferimento ai tempi della Salernitana: “Akpa Akpro non valeva dodici milioni. Quell’operazione mi fa pensare che la Salernitana sia stata finanziata dalla Lazio. Parliamo di meccanismi leciti. Non di qualcosa di losco, ma è un modo per spostare risorse attraverso il mercato”.

FUSCO – “Non è possibile utilizzare i soldi presenti nel bilancio della Lazio per soccorrere la Reggina. La Lazio è una società quotata in borsa, il bilancio è pubblico e ci sono organi di controllo. Un conto sono le opinioni, un altro è affermare che i soldi della Lazio vengano utilizzati per la Reggina. Una cosa del genere sarebbe sanzionabile”.

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Sono redattore di Lazionews.eu e inviato da poco più di un anno. 29 anni, ho collaborato con diversi giornali online, sportivi e non, maturando una pluriennale esperienza nel settore. Seguo la Lazio con professionalità e serietà. Ho conseguito una laurea magistrale in Filologia Moderna all'università La Sapienza di Roma.

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