“I soldi della Lazio andranno alla Reggina”: scontro infuocato tra Fusco e Santoro

Nel corso della diretta a Radio Radio – Lo Sport, Martina Santoro e Alessandro Fusco si sono scontrati duramente sulla questione Lazio e Reggina. Secondo l’ex calciatrice biancoceleste, infatti, la paura che il club capitolino possa diventare il serbatoio del club calabrese, è più che fondata.

Leggi anche: Arbitro amichevole Ascoli Lazio: designato Zanotti della sezione di Rimini

Lo scontro tra Santoro e Fusco nell’intervista su Lazio e Reggina

SANTORO – “Se la Lazio è la società che incassa di più, perché gioca in Serie A e dispone dei diritti televisivi, è inevitabile che possa diventare il serbatoio della società più piccola“. Poi il riferimento ai tempi della Salernitana: “Akpa Akpro non valeva dodici milioni. Quell’operazione mi fa pensare che la Salernitana sia stata finanziata dalla Lazio. Parliamo di meccanismi leciti. Non di qualcosa di losco, ma è un modo per spostare risorse attraverso il mercato”.

FUSCO – “Non è possibile utilizzare i soldi presenti nel bilancio della Lazio per soccorrere la Reggina. La Lazio è una società quotata in borsa, il bilancio è pubblico e ci sono organi di controllo. Un conto sono le opinioni, un altro è affermare che i soldi della Lazio vengano utilizzati per la Reggina. Una cosa del genere sarebbe sanzionabile”.

@Copyright Lazionews.eu

Riproduzione, anche parziale, vietata. Ogni violazione sarà perseguita a norma di legge

TUTTE LE NOTIZIE GRATIS SULLA LAZIO SUL TUO TELEFONINO – TELEGRAM

TUTTE LE NOTIZIE GRATIS SULLA LAZIO SUL TUO TELEFONINO – WHATSAPP