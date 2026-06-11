Santoro: “A noi non risulta nessuna vendita, sono solo speculazioni!”

Martina Santoro, intervenuta in dirette sulle frequenze di Radio Radio Mattino – Sport & News, dopo le voci che si sono rincorse su una quasi imminente cessione della Lazio, ha espresso una posizione critica nei confronti della diffusione di certe indiscrezioni: ecco le sue parole.

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Le parole di Santoro nell’intervista sulle voci di cessione della Lazio

“A noi non risulta niente: sono tutte speculazioni, notizie acchiappa-like. Ormai funziona così, sarei curiosa di conoscere il mestiere di chi mette in giro queste notizie…”. Questo è stato il commento molto duro di Martina Santoro.

Redazione Lazionews.eu

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