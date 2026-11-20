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Santoro: “La Lazio non è poi così grande, riserve non affidabili”
L’ex calciatrice della Lazio Martina Santoro, oggi conduttrice e opinionista per Radio Radio, ha parlato della squadra e del suo reale valore soprattutto considerando anche le riserve: queste le sue parole.
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Le parole di Santoro sulle riserve della Lazio
“Ad oggi stiamo commettendo un errore che alla Lazio non serve: farla sembrare più grande di quello che è. Stiamo facendo passare per fenomeni giocatori che fenomeni non sono. Quando qualcuno parla delle rosa e della sua competitività, deve considerare anche le riserve come titolari e se penso ad uno come Lazzari penso ad un giocatore non affidabile”.
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CLASSIFICA SERIE A 2026-27
|#
|Squadra
|Pt
|G
|1
|LAZIO
|29
|11
|2
|Inter
|28
|11
|3
|Roma
|27
|11
|4
|Milan
|24
|11
|5
|Como
|23
|11
|6
|Frosinone
|20
|11
|7
|Juventus
|18
|11
|8
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|11
|9
|Cagliari
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|15
|11
|11
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|11
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|9
|11
|16
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|8
|11
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|Sassuolo
|8
|11
|18
|Monza
|7
|11
|19
|Venezia
|6
|11
|20
|Udinese
|5
|11
Pt = Punti · G = Partite giocate. Serie A 2026-2027
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