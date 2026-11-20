L’ex calciatrice della Lazio Martina Santoro, oggi conduttrice e opinionista per Radio Radio, ha parlato della squadra e del suo reale valore soprattutto considerando anche le riserve: queste le sue parole.

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Le parole di Santoro sulle riserve della Lazio

“Ad oggi stiamo commettendo un errore che alla Lazio non serve: farla sembrare più grande di quello che è. Stiamo facendo passare per fenomeni giocatori che fenomeni non sono. Quando qualcuno parla delle rosa e della sua competitività, deve considerare anche le riserve come titolari e se penso ad uno come Lazzari penso ad un giocatore non affidabile”.

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