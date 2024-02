Sarri: "Abbiamo giocato meglio contro il Bologna che oggi"

Tempo di lettura: 2 minuti

TORINO LAZIO SARRI POST PARTITA - Al termine di Torino-Lazio 1-0, Sarri ha analizzato il risultato del match valido per il recupero della ventunesima giornata di Serie A.

Torino - Lazio, le parole di Sarri nel post partita

Queste le dichiarazioni di Sarri ai microfoni ufficiali biancocelesti nel post partita di Torino - Lazio:

Sarri ai microfoni ufficiali biancocelesti

"Nelle ultime sei partite il Torino aveva preso solo un gol in casa. Abbiamo sofferto nel primo tempo, ma poi nella ripresa abbiamo sfruttato alcune situazioni".

Sulla vittoria contro il Torino

"La gestione è stata buona, non abbiamo rischiato quasi niente nel secondo tempo se non qualche mischia nel finale. Se restavamo in 11 potevamo vincere anche in modo più largo".

Sul ripartire dopo il Bologna

"C’era da convincere i ragazzi che venivamo da tre buone prestazioni senza farsi condizionare dal risultato. Siamo da considerare una squadra in salute".

Sul numero di gol Guendouzi

"La sua storia non dice questo. Proveremo a farlo migliorare". Sul gol di Cataldi "Sono contento perché ha vissuto un periodo difficile. È tornato ai livelli dell’anno scorso. Se lo merita perché non ha mollato"

Le parole di Sarri a Sky

"Avevamo messo in conto questa pressione, c'abbiamo messo anche qualcosa di nostro. Avevo l'impressione che molte palle le abbiamo sofferte per la pressione"

Si aspettava un impatto da Guendouzi

"A differenza di altri giocatori che sono arrivati quest'anno ha esperienze di livello, è un giocatore sicuramente più pronto rispetto ad altri giocatori che devono fare un altro tipo di percorso."

Il gruppo

"Il gruppo è in crescita. Per un motivo o per un altro ogni anno è stato un po come ricominciare ma questo è un gruppo predisposto al lavoro e speriamo che il prossimo anno non si riparta da zero."

Su Zaccagni

"Zaccagni è un giocatore che incide sulle partite, anche in quelle in cui è meno presente in cui incide in maniera importante. Siamo rimasti numericamente in pochi, avere delle alternative sarebbe importante: Rovella è fuori da tante partite ed ho paura che stasera abbiamo perso altri due giocatori. Hysaj ha un problema al retto femorale da valutare e Gila salterà la prossima, su Vecino non ti so dire, Rovella sta facendo una cura e vediamo se possiamo farlo allenare domani ma non lo so sinceramente."

Torino - Lazio, le parole di Sarri a Dazn

“Contro il Bologna abbiamo giocato meglio di stasera. Non ci dovevamo riscattare. Settimana scorsa non abbiamo avuto il risultato ma avevamo giocato bene come nelle altre tre partite. Abbiamo sofferto molto il primo tempo, poi nel secondo tempo siamo suciti meglio da dietro e siamo riusciti ad andare in vantaggio”

Sul silenzio stampa contro il Bologna

"La società ha deciso di non commentare la partita per tutelare i tesserati che potevano dire qualcosa di troppo dopo quella prestazione arbitrale"

Cosa hai detto ai ragazzi?

"Ho detto ai ragazzi che dovevano sentirsi in salute perché venivamo da tre partite di altissimo livello. Passato e futuro non esiste dobbiamo pensare solo ad oggi. Immobile ha preso una botta ho deciso di toglierlo per evitare problemi"