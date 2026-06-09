UFFICIALE – Palladino non è più l’allenatore dell’Atalanta: Sarri pronto a sostituirlo

Il presente e il futuro di Maurizio Sarri non è più alla Lazio, come annunciato ufficialmente con la rescissione del contratto avvenuta: con l’ipotesi Napoli ormai sullo sfondo, il tecnico toscano è pronto ad abbracciare la nuova sfida con l’Atalanta. L’ufficialità è attesa a stretto giro.

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Sarri nuovo allenatore dell’Atalanta? Tutti gli aggiornamenti

AGGIORNAMENTO 9 GIUGNO – Di seguito il comunicato dell’Atalanta: “L’Atalanta BC comunica che Raffaele Palladino è stato sollevato dall’incarico di allenatore della Prima Squadra assieme ai suoi più stretti collaboratori, vale a dire Stefano Citterio, Federico Peluso, Fabio Corabi, Nicola Riva, Mattia Casella, Andrea Ramponi e Andrea Berti. Atalanta BC ringrazia Raffaele Palladino e il suo staff per l’impegno profuso, augurando loro il meglio per il futuro”.

AGGIORNAMENTO 28 MAGGIO – Risolto il contratto con la Lazio, ora Sarri penserà alla nuova avventura di Bergamo con l’Atalanta. Il tecnico toscano firmerà un contratto triennale fino al 30 giugno 2029, con un ingaggio che si aggira attorno ai 3 milioni di euro netti. Prima però la Dea, come riporta il CdS nella sua edizione odierna, dovrà incontrarsi con Palladino per interrompere il rapporto lavorativo e contemporaneamente limare gli ultimi dettagli con il nuovo Ds, Cristiano Giuntoli. Una volta chiusi questi giri, ecco che l’avventura di Mau a Bergamo potrà iniziare ufficialmente.

Il binomio Sarri-Giuntoli rivoluzionerà una Dea che ha bisogno di essere rimessa a lucido. A livello tattico, in particolare, ci saranno da sciogliere alcuni nodi: si passerà dalla difesa a tre a quella a quattro, marchio di fabbrica del sarrismo, ma soprattutto andranno definiti gli interpreti. Ederson si avvicina al Manchester Utd, Samardzic potrebbe essere rimesso in pista dopo un’annata in chiaroscuro. In difesa non mancano i terzini di spinta, mentre invece andrà definito il regista di centrocampo.

AGGIORNAMENTO 25 MAGGIO – Secondo Fabrizio Romano mancherebbero solo le firme sull’accordo fra Maurizio Sarri e l’Atalanta, come possiamo vedere dal suo post su Instagram, in cui rileva anche dell’avvicinamento di Gattuso ai biancocelesti.

AGGIORNAMENTO 23 MAGGIO – Come annunciato in esclusiva da Fabrizio Romano, di fatto, Sarri e l’Atalanta sono ormai ad un passo a trovare l’accordo definitivo. Manca davvero poco a limare gli ultimi dettagli.

AGGIORNAMENTO 22 MAGGIO – Come riportato dall’edizione odierna di Tuttosport, sfuma definitivamente l’ipotesi di un ritorno di Maurizio Sarri al Napoli. Il tecnico toscano sarebbe infatti sempre più vicino all’Atalanta, con un accordo su un contratto di tre anni a 3,5 milioni a stagione.

AGGIORNAMENTO 21 MAGGIO – Secondo quanto appreso dalla nostra redazione, a Bergamo si ragiona sul cambio di allenatore e Sarri sarebbe uno dei papabili. Anche se, al momento, l’addio di Palladino non è certo. Si complica, dunque, il chiacchierato ritorno a Napoli. Sarri non ha ancora accettato il biennale proposto da De Laurentiis e Manna; in queste ore, scrive il Corriere dello Sport, il tecnico toscano si sta allontanando da Napoli.

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