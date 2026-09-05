CONFERENZE STAMPA
Sarri: “Ai tifosi della Roma non sto simpatico”
Nella conferenza di presentazione del match tra l’Atalanta e la Roma, il tecnico nerazzurro Maurizio Sarri ha parlato della rivalità che lo oppone ai tifosi giallorossi fin dai tempi della Lazio, alla cui guida ha vinto 4 derby, ne ha pareggiato 1 e persi 3.
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Le parole di Sarri nella conferenza prima di Atalanta Roma
“Ho fatto quattro anni di Lazio, è chiaro che a loro non potrò rimanere tanto simpatico, ma alla Roma non ho mai tolto il rispetto, il derby è una partita particolarissima. Ma ora sono qua, bisogna voltare pagina. Gasperini è un allenatore che considero fortissimo, quando sono arrivato non ho avuto questa sensazione che ci fosse la sua ombra a Zingonia, la società ha scelto un altro percorso. Mi hanno chiesto di avviare un nuovo corso. La Roma è una squadra forte pronta a lottare per il titolo, mi meraviglierei del contrario, ovvero se non lottasse per lo scudetto fino alla fine”.
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CLASSIFICA SERIE A 2026-27
|#
|Squadra
|Pt
|G
|1
|Roma
|6
|2
|2
|Inter
|6
|2
|3
|Milan
|6
|2
|4
|Juventus
|6
|2
|5
|Atalanta
|6
|2
|6
|LAZIO
|6
|2
|7
|Udinese
|4
|2
|8
|Como
|4
|2
|9
|Frosinone
|3
|2
|10
|Napoli
|3
|2
|11
|Sassuolo
|3
|2
|12
|Cagliari
|3
|2
|13
|Lecce
|3
|2
|14
|Torino
|0
|2
|15
|Bologna
|0
|2
|16
|Genoa
|0
|2
|17
|Parma
|0
|2
|18
|Monza
|0
|2
|19
|Venezia
|0
|2
|20
|Fiorentina
|0
|2
Pt = Punti · G = Partite giocate. Serie A 2026-2027
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