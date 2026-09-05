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Sarri: “Ai tifosi della Roma non sto simpatico”

Published

2 ore ago

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Sarri conferenza Roma Atalanta

Nella conferenza di presentazione del match tra l’Atalanta e la Roma, il tecnico nerazzurro Maurizio Sarri ha parlato della rivalità che lo oppone ai tifosi giallorossi fin dai tempi della Lazio, alla cui guida ha vinto 4 derby, ne ha pareggiato 1 e persi 3.

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Le parole di Sarri nella conferenza prima di Atalanta Roma

“Ho fatto quattro anni di Lazio, è chiaro che a loro non potrò rimanere tanto simpatico, ma alla Roma non ho mai tolto il rispetto, il derby è una partita particolarissima. Ma ora sono qua, bisogna voltare pagina. Gasperini è un allenatore che considero fortissimo, quando sono arrivato non ho avuto questa sensazione che ci fosse la sua ombra a Zingonia, la società ha scelto un altro percorso. Mi hanno chiesto di avviare un nuovo corso. La Roma è una squadra forte pronta a lottare per il titolo, mi meraviglierei del contrario, ovvero se non lottasse per lo scudetto fino alla fine”.

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Dalla passione per lo sport al suo racconto. Laureato in Giurisprudenza all’Università Statale di Milano, scrivo articoli per il web e collaboro con LazioNews.eu da novembre 2025.

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11 Sassuolo 3 2
12 Cagliari 3 2
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