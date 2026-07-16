CONFERENZE STAMPA
Sarri non dimentica: “Tifosi laziali, vi voglio bene nonostante tutto”
In occasione della conferenza stampa di presentazione di Maurizio Sarri come nuovo allenatore dell’Atalanta, l’ex tecnico della Lazio ha rivelato un retroscena di mercato con al centro Giacomo Raspadori, a lungo corteggiato dai biancocelesti lo scorso inverno e lanciato un messaggio ai suoi ex tifosi. Ecco le sue parole.
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Le parole di Sarri nella conferenza stampa di presentazione all’Atalanta sulla Lazio
“Stiamo provando Samardzic in una nuova posizione. Poi penso a Raspadori che è un giocatore che volevo allenare anche alla Lazio. Penso anche che l’Atalanta ha due centravanti importanti come Krstovic e Scamacca. Quando saremo al completo avremo una visione un po’ più chiara”.
Un messaggio ai tifosi biancocelesti
“Io ai tifosi della Lazio posso solo che volergli bene al netto di tutto quello che è successo. L’esperienza dello scorso anno è stata formativa, mi sarebbe piaciuta viverla qualche anno fa. Avrei voluto non viverla, ma mi ha lasciato anche qualcosa di positivo. I tifosi della Lazio sanno benissimo come la penso, inutile tornare su quello che è successo, bisogna aprire un nuovo capitolo. È una tifoseria a cui ho voluto bene, si sono comportati con me in maniera straordinaria”
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