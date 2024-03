Dimissioni Sarri Lazio LIVE, tutti gli aggiornamenti da Formello

Tempo di lettura: 2 minuti

SARRI DIMISSIONI LAZIO - Sembra essere giunta al capolinea l'avventura di Maurizio Sarri alla Lazio. Il tecnico toscano avrebbe, secondo le ultime indiscrezioni, presentato le proprie dimissioni. Il club biancoceleste non ha ancora pubblicato alcun comunicato.

Dimissioni Sarri, le ultime sulla panchina della Lazio

AGGIORNAMENTO 17:38 - Anche alcuni giocatori tra cui Pedro, Mandas e Guendouzi che, avevano dei permessi concordati con la società, hanno lasciato il centro sportivo. Il ritiro però è confermato.

AGGIORNAMENTO 17:18 - Secondo quanto riportato da Sky, Maurizio Sarri avrebbe lasciato da pochi minuti il centro sportivo di Formello. La Lazio non avrebbe ancora accettato formalmente la richiesta di dimissione dell'allenatore toscano. Nessun incontro con Lotito che ancora non è arrivato.

AGGIORNAMENTO ORE 16:30 - Altro aggiornamento proveniente da Sky Sport. Claudio Lotito, starebbe per arrivare a Formello. Il presidente della Lazio sarebbe rimasto sorpreso dalle dimissioni del tecnico, che in questo momento sarebbe in attesa del patron biancoceleste, a colloquio col direttore sportivo Fabiani e il club manager Alberto Bianchi sui gradini accanto al campo Fersini.

AGGIORNAMENTO ORE 16:15 - Secondo quanto riportato da Sky Sport, la Lazio avrebbe accettato le dimissioni presentate da Maurizio Sarri. Dovrebbe essere previsto adesso un colloquio tra Lotito e Rocchi. Attenzione però all'idea Klose che potrebbe accettare un contratto fino a giugno.

AGGIORNAMENTO ORE 16:00 - Maurizio Sarri ha ancora un anno e mezzo di contratto con la Lazio per circa 4 milioni di euro a stagione. L'accordo scade a giugno 2025, ma verrebbe meno nel momento in cui la società accettasse le dimissioni (quello sembrerebbe essere l'orientamento del presidente Lotito). Questa la precisazione fatta da Sky Sport.

AGGIORNAMENTO ORE 15:30 - Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio di Sky Sport, Maurizio Sarri avrebbe presentato le proprie dimissioni da allenatore della Lazio. Adesso, starebbe alla società decidere se accettarle o rifiutarle. Alfredo Pedullà sottolinea come il tecnico avrebbe informato la società alle 14:50, poco prima dell'inizio dell'allenamento, rendendo vano l'incontro programmato nel pomeriggio tra le parti. Restiamo in attesa di comunicazioni ufficiali da parte del club sulla situazione, ma in caso di addio dell'ex Chelsea e Juventus, il sostituto potrebbe essere Tommaso Rocchi, attuale allenatore nelle giovanili biancocelesti.