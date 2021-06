Sarri, domani il possibile faccia a faccia con Lotito: in ballo le garanzie tecniche

- Advertisement -

LAZIO LOTITO SARRI – La Lazio continua la ricerca del prossimo allenatore. In pole, ormai da qualche giorno, c’è Maurizio Sarri. Tuttavia, la società non abbandona neanche altre piste, come quella che porterebbe ad Andrea Pirlo. Segno che Lotito sta preparando un piano B qualora i tentativi con l’ex Juventus e Napoli non dovessero andare in porto.

Lazio-Sarri, domani possibile incontro

La trattativa che porterebbe Sarri alla Lazio è in piedi da più di qualche giorno e domani potrebbe vivere una giornata decisiva. Stando a quanto appreso dalla nostra redazione, infatti, Lotito dovrebbe incontrare l’ex Juventus per discutere di alcuni aspetti. L’ostacolo maggiore, al momento, non sarebbe quello economico, ma piuttosto il discorso riguardante le garanzie tecniche. Il tecnico di Figline vorrebbe almeno cinque giocatori sul mercato e la garanzia che nessun prezzo pregiato, Luis Alberto e Milinkovic-Savic su tutti, venga ceduto. Soluzioni che, con tutta la finestra di mercato ancora davanti, la Lazio al momento non potrebbe escludere.