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Esonero Sarri? La situazione precipita, la decisione del club può arrivare a sorpresa

Published

26 minuti ago

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Sarri esonero Atalanta

L’Atalanta è sempre più in crisi, certificata ancora di più dal netto 3-0 patito in casa contro il Parma: Maurizio Sarri sul banco degli imputati, con la società che al momento non valuta l’esonero ma con la situazione che potrebbe precipitare da un momento all’altro.

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Sarri verso l’esonero? L’Atalanta prende tempo, ma la situazione può precipitare

Come riportato da Nicolò Schira, al momento Sarri resta sulla panchina dell’Atalanta. La squadra va in ritiro, tutti sono in discussione e nessuno si può chiamare fuori dalle responsabilità. L’ex tecnico della Lazio ha raccolto 11 punti in 10 giornate, un bottino a dir poco magro se si pensa anche al valore della squadra. Le prossime partite saranno decisive e non si potrà più sbagliare.

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Sono redattore di Lazionews.eu e inviato da poco più di un anno. 29 anni, ho collaborato con diversi giornali online, sportivi e non, maturando una pluriennale esperienza nel settore. Seguo la Lazio con professionalità e serietà. Ho conseguito una laurea magistrale in Filologia Moderna all'università La Sapienza di Roma.

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8 Napoli 14 10
9 Bologna 14 10
10 Torino 13 10
11 Genoa 13 10
12 Cagliari 13 10
13 Atalanta 11 9
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