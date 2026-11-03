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Esonero Sarri? La situazione precipita, la decisione del club può arrivare a sorpresa
L’Atalanta è sempre più in crisi, certificata ancora di più dal netto 3-0 patito in casa contro il Parma: Maurizio Sarri sul banco degli imputati, con la società che al momento non valuta l’esonero ma con la situazione che potrebbe precipitare da un momento all’altro.
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Sarri verso l’esonero? L’Atalanta prende tempo, ma la situazione può precipitare
Come riportato da Nicolò Schira, al momento Sarri resta sulla panchina dell’Atalanta. La squadra va in ritiro, tutti sono in discussione e nessuno si può chiamare fuori dalle responsabilità. L’ex tecnico della Lazio ha raccolto 11 punti in 10 giornate, un bottino a dir poco magro se si pensa anche al valore della squadra. Le prossime partite saranno decisive e non si potrà più sbagliare.
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CLASSIFICA SERIE A 2026-27
|#
|Squadra
|Pt
|G
|1
|LAZIO
|28
|10
|2
|Inter
|25
|10
|3
|Roma
|24
|10
|4
|Como
|23
|10
|5
|Milan
|21
|10
|6
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|20
|10
|7
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|10
|8
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|14
|10
|9
|Bologna
|14
|10
|10
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|13
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|10
|13
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|9
|14
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|9
|9
|15
|Sassuolo
|8
|9
|16
|Monza
|7
|10
|17
|Fiorentina
|5
|9
|18
|Parma
|5
|9
|19
|Udinese
|5
|10
|20
|Venezia
|3
|10
Pt = Punti · G = Partite giocate. Serie A 2026-2027
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