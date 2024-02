Sarri in conferenza: "Ragiono sull'oggi, non penso alla classifica"

Tempo di lettura: 2 minuti

TORINO LAZIO SARRI POST PARTITA - Al termine di Torino-Lazio 1-0, Sarri ha analizzato il risultato del match valido per il recupero della ventunesima giornata di Serie A.

Torino - Lazio, le parole di Sarri nella conferenza nel post partita

Queste le dichiarazioni di Sarri nella conferenza stampa ai microfoni ufficiali biancocelesti nel post partita di Torino - Lazio:

"Abbiamo sofferto il primo tempo per la loro pressione e perché ci abbiamo messo del loro. Qualche pallone lo abbiamo perso in maniera banale. Nell'intervallo gli ho detto che con l'andare dei minuti sarebbero calati e avrebbero concesso qualcosa. Il controllo della partita nel secondo tempo è stato totale, siamo stati anche nel primo tempo ad arrivare sullo 0-0".

Sulle tante palle perse nel secondo tempo dalla Lazio

"Se l'atteggiamento mentale della squadra è come il tuo siamo messi male. Dopo una vittoria 2-0 fuori casa contro il Torino ci si lamenta, allora la mentalità è negativa e non mi piace. Se Juric dice che è stata la migliore partita della stagione abbiamo un doppio merito, qui ha vinto solo il Torino. Prendiamoci anche nostri i meriti".

Sull'importanza della trasferta di Firenze

"Non conosco la classifica. Per noi è la partita della vita, perché ragioniamo solo sull'oggi, alla fine vedremo quanto sarà importante".

Sulla differenza tecnica tra i due tempi giocati dalla Lazio

"Se si facessero partite con il primo tempo di Bologna e il secondo di oggi avremmo un'altra classifica. Forse non riuscirci è uno dei nostri limiti. Poi contro il Bologna siamo stati penalizzati più dei nostri demeriti".

Sull'infermeria?

"Non lo so. Ho paura che oggi abbiamo perso altri giocatori, Hysaj aveva problemi al retto femorale, Gila è squalificato. Zaccagni ha riavuto un po' di dolore dopo l'allenamento. Siamo ridotti al limite in certe zone del limite, il rischio è che se non ci rientrano i giocatori prima o poi paghiamo queste defezioni".