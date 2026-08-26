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Sarri: “Lo scorso anno senza le coppe europee mi sono annoiato, voglio tornarci”

Published

3 ore ago

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Olimpico

Maurizio Sarri durante l’intervista ai microfoni ufficiali dell’Atalanta, ha ricordato la scorsa stagione quando allenava la Lazio senza poter disputare le competizioni europee per la mancata qualificazione dell’anno precedente. Ecco le sue parole:

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L’intervista di Sarri sulle coppe europee con la Lazio

“Mi sembra un gruppo che, quando ci diamo un obiettivo, è abbastanza coinvolto: non penso siano eccessivamente da caricare. Gli ho solo detto che io l’anno scorso non sono stato in Europa e che il mercoledì e il giovedì, a casa, mi sono rotto. E quindi voglio andare in Europa a tutti i costi”. 

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