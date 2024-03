Lazio, fiducia a Sarri: la nota del club

Tempo di lettura: < 1 minuto

SARRI LAZIO COMUNICATO UFFICIALE- La Lazio ha sentito il bisogno di pubblicare un comunicato ufficiale. Il motivo? Confermare la fiducia a Maurizio Sarri. Secondo molti organi di informazione, infatti, il rapporto tra la società della Prima Squadra della Capitale e "Mau" sarebbero ai minimi termini. Il miglior modo per smentire voci di cambio più o meno imminente? Prendere una posizione netta e decisa.

Sarri - Lazio : il comunicato ufficiale del club

"In seguito alle notizie apparse su alcuni organi di informazione, in merito a presunte valutazioni in atto sulla guida tecnica, la S.S. Lazio conferma, qualora ce ne fosse bisogno, la totale fiducia nell’allenatore Maurizio Sarri, precisando che lo stesso tecnico ha un contratto in scadenza nel 2025. Pertanto tutte le voci che accosterebbero altri allenatori alla S.S. Lazio sono destituite di qualsiasi fondamento".