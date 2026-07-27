Sarri multato dalla FIGC: il comunicato ufficiale

L’ex tecnico della Lazio Maurizio Sarri, ora sulla panchina dell’Atalanta, è stato multato in seguito ad alcune dichiarazioni esternate durante il suo periodo in biancoceleste: il comunicato ufficiale.

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Il comunicato ufficiale della FIGC nei confronti di Maurizio Sarri.

“Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 1322 pf 25-26 adottato nei confronti del Sig. Maurizio SARRI avente ad oggetto la seguente condotta:

Maurizio SARRI, all’epoca dei fatti soggetto appartenente all’Ordinamento federale in quanto inquadrato nei ruoli del Settore Tecnico FIGC quale “Allenatore Uefa Pro” e tesserato per la società S.S. Lazio S.P.A., in violazione degli artt. 4, comma 1, del C.G.S. e 37, commi 1 e 2, del Regolamento del Settore Tecnico, per aver in più occasioni utilizzato parole irriguardose, ovvero, prive del dovuto rispetto nei confronti della Lega Calcio Serie A, o meglio dei suoi componenti persone fisiche tutte, che nell’ordinamento federale si occupa di predisporre, gestire, organizzare e rendere ufficiale il calendario del Campionato di Serie A. E segnatamente: i) in occasione di una intervista concessa agli organi di stampa al termine della gara Pisa vs Lazio disputata in data 30.10.2025 e valida per la 9^ giornata del campionato di Serie A stagione sportiva 2025/2026 ; ii) in occasione della conferenza stampa tenuta al termine della gara Bologna vs Lazio disputata in data 11.02.2026 e valida per i quarti di finale della Coppa Italia stagione sportiva 2025/2026 <…chiaramente per noi questa è una settimana dura siamo fuori da sabato e rientreremo giovedì e sabato rigiochiamo contro una squadra che ha un doppio vantaggio contro di noi. Visto che anche l’Atalanta è in Coppa Italia non capisco perché non abbiano giocato anche loro questa settimana. Io nutro sempre pochissime speranze nell’intelligenza della Lega di Serie A nel formulare i calendari quindi vediamo se riusciamo ad arrivare alla terza partita in sei giorni in condizioni ottimali>; iii) in occasione di una intervista rilasciata nel prepartita della gara ROMA vs LAZIO disputata in data 17.05.2026 e valida per la 37^ giornata del Campionato di Serie A della stagione sportiva 2025/2026;

− vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva,

formulata dal seguente soggetto:

⋅ Sig. Maurizio SARRI;

− vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;

− vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;

− rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto

dalle parti relativo all’applicazione della seguente sanzione:

⋅ € 2.000,00 (duemila/00) di ammenda per il Sig. Maurizio SARRI;

si rende noto l’accordo come sopra menzionato”.

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