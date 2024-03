Sarri rifiuta un'offerta dalla Premier League: i dettagli

Tempo di lettura: < 1 minuto

SARRI NOTTINGHAM FOREST - Maurizio Sarri ha lasciato la Lazio da pochi giorni. Eppure in giro per l'Europa c'è già chi si interessa al suo profilo. Non ultimo in Nottingham Forest, squadra di Premier League che avrebbe fatto grandi promesse al "Comandante".

Sarri nel mirino del Nottingham Forest: la risposta del tecnico

A raccontare la vicenda è il noto giornalista Alfredo Pedullà. Sarri, dopo le dimissioni consegnate alla Lazio, sarebbe stato cercato dal Nottingham Forest. La proprietà del club inglese avrebbe persino promesso un triennale e un mercato all'altezza. L'ex tecnico biancoceleste, però, ha rispedito tutto al mittente. Al momento, dopo tre anni pieni di calcio all'ombra del Colosseo, pare essere intenzionato a fermarsi almeno fino al termine della stagione.