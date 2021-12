Sarri, pazienza e lavoro per questa nuova Lazio

SARRI LAZIO – Maurizio Sarri sta cercando di avviare un progetto in questa sua nuova Lazio. Il cerchio chiuso con Inzaghi porta a conseguenze che vanno oltre al tecnico, ma che con tempo e pazienza possono portare a grandi risultati.

Sarri in difficoltà, pazienza e lavoro

Come riporta il Corriere dello Sport, Maurizio Sarri chiede pazienza nel suo lavoro sulla panchina biancoceleste. Il tecnico alla vigilia del match contro l’Udinese ha detto: “Serve una riunione per programmare due-tre mercati e costruire una squadra forte”. Sarri è in difficoltà con questi alti e bassi della sua squadra, questa sera contro Gotti si proverà a ripartire per cercare di concludere al meglio questo anno solare.

