Sarzanini: “Reggina? Non c’è speranza, è una guerra senza fine”

In un’intervista in collegamento con Radio Laziale, il giornalista Enrico Sarzanini ha espresso tutta la sua incredulità nell’apprendere la volontà di Claudio Lotito di acquisire la proprietà della Reggina, senza nascondere la delusione per essere nuovamente incappati in pesanti vincoli sul mercato.

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Le parole di Sarzanini nell’intervista sul possibile acquisto della Reggina da parte di Lotito

“Quando ho letto che Lotito ha scelto di comprare la Reggina mi son detto tra me e me: “Allora non c’è proprio speranza“. Se va in un’altra piazza che non lo vuole… è tutto il contrario di tutto! Una guerra continua, non capisco come abbia la forza di affrontare tutte queste cose. Una sfida nella sfida nella sfida. Quando ci sono altre situazioni come queste, visto che la Lazio ha uno-due persone nel suo organigramma, se ti concentri su altro poi perdi di vista la Lazio. Vedo un tunnel senza fine. Mercato a saldo zero? Si commettono gli errori, si può anche ammettere, invece si continua sempre su quella strada. Navighiamo a vista, nel buio“.

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