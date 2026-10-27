NOTIZIE
Sassuolo Lazio, i convocati di Gattuso: ecco la decisione su Pinamonti
In vista del match di Reggio Emilia contro il Sassuolo, la Lazio ha reso noto l’elenco dei convocati di Gattuso: ecco la lista integrale e la decisione del tecnico su Pinamonti.
Leggi anche: A Sassuolo esodo da record: in 10mila l’ultima volta a Empoli nel 1999
I convocati di Gattuso per Sassuolo Lazio: c’è Pianamonti
Portieri: Mandas, Motta, Renzetti;
Difensori: Diogo Leite, Pellegrini, Doekhi, Floriani Mussolini, Tavares, Pedraza, Provstgaard, Lazzari, R. Bordon, Sutalo;
Centrocampisti: Dele-Bashiru, Frattesi, Belahyane, Taylor, Przyborek, Cataldi, Farcomeni;
Attaccanti: Pinamonti; Zaccagni, Isaksen, Noslin, Cancellieri, Serra.
@Copyright Lazionews.eu
Riproduzione, anche parziale, vietata. Ogni violazione sarà perseguita a norma di legge
TUTTE LE NOTIZIE GRATIS SULLA LAZIO SUL TUO TELEFONINO – TELEGRAM
TUTTE LE NOTIZIE GRATIS SULLA LAZIO SUL TUO TELEFONINO – WHATSAPP
CLASSIFICA SERIE A 2026-27
|#
|Squadra
|Pt
|G
|1
|Inter
|22
|8
|2
|LAZIO
|22
|8
|3
|Roma
|18
|8
|4
|Milan
|18
|8
|5
|Como
|17
|8
|6
|Frosinone
|14
|8
|7
|Juventus
|14
|8
|8
|Torino
|13
|8
|9
|Cagliari
|13
|8
|10
|Napoli
|11
|8
|11
|Atalanta
|10
|8
|12
|Lecce
|9
|8
|13
|Bologna
|8
|8
|14
|Sassuolo
|8
|8
|15
|Monza
|7
|8
|16
|Genoa
|7
|8
|17
|Udinese
|4
|8
|18
|Fiorentina
|4
|8
|19
|Parma
|4
|8
|20
|Venezia
|3
|8
Pt = Punti · G = Partite giocate. Serie A 2026-2027
PIÙ LETTI
-
NOTIZIE2 giorni ago
Classifica marcatori Serie A: capocannoniere e tutti i gol del campionato
-
INFORTUNATI2 giorni ago
Allarme Gudmundsson, Gattuso spera nel miracolo: ecco come stanno le cose
-
CALCIOMERCATO LAZIO1 giorno ago
Taylor centrale nel progetto, ma Gattuso teme la Premier: le ultime
-
BIGLIETTI LAZIO5 ore ago
Sassuolo Lazio, una caterva umana al Mapei: invasione di 10mila laziali