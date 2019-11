Tempo di lettura: 2 minuti

SASSUOLO LAZIO FORMAZIONI CRONACA – Il campionato della Lazio riparte da Sassuolo con la sfida ai neroverdi di De Zerbi. Il fischio d’inizio è previsto per domenica 24 novembre alle 15:00. Sassuolo Lazio, di seguito le formazioni ufficiali e la cronaca del match.

Sassuolo – Lazio

Serie A Tim, 13ª giornata

Mapei Stadium di Reggio Emilia – Domenica 24 novembre 2019, ore 15:00

Sassuolo Lazio

Le formazioni ufficiali di Sassuolo Lazio

SASSUOLO (4-3-3): Consigli; Toljan, Romagna, Marlon, Peluso; Locatelli, Duncan, Magnanelli; Djuricic, Caputo, Boga.

A disposizione: Russo, Kyriakoupoulos, Muldur, Tripaldelli, Bourabia, Traorè, Mazzitelli, Obiang, Raspadori.

Allenatore: Roberto De Zerbi

LAZIO (3-5-2): Strakosha; Patric, Luiz Felipe, Acerbi; Lazzari, Milinkovic, Leiva, Luis Alberto, Lulic; Correa, Immobile.

A disposizione: Proto, Guerrieri, Vavro, Bastos, Parolo, Cataldi, A. Anderson, Jony, Lukaku, Caicedo, Adekanye.

Allenatore: Simone Inzaghi

La sestina arbitrale di Sassuolo Lazio

ARBITRO: Chiffi (sez. Padova)

ASSISTENTI: Schenone e Di Iorio ​​​​​​

IV UOMO: Sacchi

VAR: Banti

AVAR: Liberti

I marcatori di Sassuolo Lazio

45′ – Pareggio del Sassuolo – La Lazio si fa sorprendere a pochi secondi dalla fine del primo tempo. Caputo, su azione di corner, devia il pallone in rete: decisivo l’assist di Peluso, 1-1!

34′ – Gol della Lazio – A sbloccare il match è sempre lui, Ciro Immobile. Correa verticalizza per il numero 17 che apre il piatto a pochi metri dalla porta. Consigli, difettoso nell’intervento, si lascia passare il pallone sotto il corpo! Vantaggio biancoceleste, 0-1!

Gli ammoniti

44′ – Ammonito Luiz Felipe (Lazio)

24′ – Ammonito Lulic (Lazio)

16′ – Ammonito Peluso (Sassuolo)

Le sostituzioni

49′ – Bastos per Luiz Felipe (Lazio)

49′ – Lukaku per Lulic (Lazio)

La cronaca del match

49′ – Doppio cambio per Inzaghi: in campo Lukaku e Bastos, fuori Lulic e Luiz Felipe

48′ – Meglio il Sassuolo in questo avvio di ripresa: tiro di Boga, palla alta!

46′ – Si riparte con gli stessi 22 del primo tempo

Il primo tempo

45′ – Finisce il primo tempo

45′ – Pareggio del Sassuolo: in gol Caputo su azione di corner, 1-1!

45′ – Mischia pericolosa davanti a Strakosha: Patric salva in angolo su Peluso!

44′ – Ammonito Luiz Felipe per fallo su Toljan

43′ – Correa al volo in girata: Consigli respinge con i pugni!

36′ – Reazione Sassuolo con Duncan, palla alta

34′ – Gol della Lazio: la sblocca Immobile su assist di Correa! 0-1!

32′ – Occasione Sassuolo: Caputo si libera per il tiro in area, decisivo Luiz Felipe in chiusura. Angolo per i neroverdi

27′ – Luis Alberto! Lo spagnolo, tutto solo al limite, allarga troppo il piattone! Palla a lato!

25′ – Bel cross di Lazzari, Immobile e Correa non arrivano sulla sfera

24′ – Ammonito Lulic per fallo su Toljan

16′ – Ammonito Peluso per fallo su Lazzari

15′ – Miracolo di Consigli su Luis Alberto! Lo spagnolo la piazza sul palo lontano, il portiere respinge a mano aperta

7′ – Contropiede strepitoso della Lazio: Immobile rifinisce per Correa, Consigli decisivo a salvare in angolo

5′ – Occasione Sassuolo: tiro dalla distanza di Duncan, palla abbondantemente alta

2′ – Primo cross di Lazzari, angolo per la Lazio. Sulla battuta la palla sfila davanti la porta di Consigli, ma nessuno riesce a deviare

1′ – Si parte, biancocelesti spinti da una copiosa presenza di tifosi capitolini che hanno raggiunto l’impianto di Sassuolo

Si ferma Radu: il rumeno, convocato oggi per la prima volta dopo il problema muscolare, è stato costretto al forfait a causa di un virus intestinale. Al suo posto Luiz Felipe titolare

Dettagli Data Ora League Stagione 24 Novembre 2019 15:00 15:00 Serie A 2019-2020