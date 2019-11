Tempo di lettura: < 1 minuto

SASSUOLO LAZIO ARBITRO – Dopo la sosta per la Nazionali è pronto a ripartire il campionato di Serie A. Al “Mapei Stadium”, domenica alle 15, va in scena Sassuolo-Lazio. Per dirigere l’incontro l’Aia ha designato il signor Daniele Chiffi di Padova già incontrato due volte dai biancocelesti nel recente passato.

Il team arbitrale

Insieme al direttore di gara ci saranno: Banti al VAR e Liberti alla AVAR; gli assistenti saranno Schenone e Di Iorio, mentre il quarto uomo sarà Sacchi.