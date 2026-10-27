Bruttissimo fallo di Thorstvedt su Zaccagni! Il Sassuolo resta in 10 dopo trenta minuti

E’ in corso il primo tempo di Sassuolo-Lazio e i biancocelesti conducono per -3 al Mapei: arrivati al minuto 31′ però Kristian Thorstvedt è stato espulso per un bruttissimo fallo sul capitano Mattia Zaccagni.

Leggi Anche: LIVE 32′ Sassuolo Lazio 1-3: ROSSO diretto per Thorstvedt, fallaccio su Zaccagni

Sassuolo 1-3 Lazio, espulso Thorstvedt

Al minuto 31′ di Sassuolo-Lazio i padroni di casa già sotto di due reti, sono rimasti in 10 uomini per via del cartellino rosso estratto dal direttore di gara Zufferli nei confronti di Kristian Thorstvedt, centrocampista dei neroverdi che aveva messo a segno il momentaneo gol del pari al minuto 7′ della sfida.

Il giocatore è entrato a gamba tesa sulla caviglia di Zaccagni rischiando di fare molto male al giocatore. Compresa la gravità dell’intervento ingenuo, Thorstvedt si è levato la fascia da capitano e ha lasciato il terreno di gioco senza protestare.

@Copyright Lazionews.eu

Riproduzione, anche parziale, vietata. Ogni violazione sarà perseguita a norma di legge

TUTTE LE NOTIZIE GRATIS SULLA LAZIO SUL TUO TELEFONINO – TELEGRAM

TUTTE LE NOTIZIE GRATIS SULLA LAZIO SUL TUO TELEFONINO – WHATSAPP