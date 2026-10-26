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La formazione del Sassuolo, Aquilani ha un dubbio in attacco

Published

1 ora ago

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Sassuolo Lazio formazione Aquilani

Mentre la Lazio approda a Reggio Emilia, il tecnico del Sassuolo continua a fare i conti con i dubbi di formazione: secondo l’ANSA Aquilani potrebbe concedere un turno di stop a Berardi.

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Aquilani valuta la formazione, ci sarà Berardi in Sassuolo-Lazio?

Ancora qualche ora e le formazioni ufficiali scioglieranno qualsiasi dubbio, intanto Aquilani pensa ad un possibile turnover per il turno infrasettimanale. L’indiziato numero uno per la panchina oggi è Berardi al quale potrebbe essere concessa una pausa. Al suo posto scalpita Volpato. A completare il tridente, dopo che hanno giocato Dominguez e Bowie, potrebbero esserci Laurienté e Sebastiano Esposito.

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