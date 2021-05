Sassuolo-Lazio, i convocati di Inzaghi: ci sono i primavera Moro e Bertini (FOTO)

- Advertisement -

SASSUOLO LAZIO CONVOCATI INZAGHI – Domenica 23 maggio alle 20:45, la Lazio scenderà in campo contro il Sassuolo. Il match è valevole per l’ultima giornata di Serie A. Per questa sfida il mister biancoceleste Simone Inzaghi ha convocato appena 19 calciatori. Tra questi mancano diversi titolari tra cui Ciro Immobile. Nella lista, inoltre, sono presenti i primavera Moro e Bertini.

Sassuolo Lazio, i convocati di Inzaghi