Sciarpe, bandiere e cori: dalla curva alle tribune, al Mapei generazioni di biancocelesti

10mila cuori laziali hanno invaso pacificamente Reggio Emilia rendendola, per poco più di 90 minuti, una provincia della Capitale: sciarpe, bandiere, cori, stendardi, fumogeni, al Mapei si sono riunite più generazioni di tifosi biancocelesti. Un abbraccio unico, caloroso, che non si vedeva in queste dimensioni dalla trasferta di Empoli del lontano 1999.

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Al Mapei riunite diverse generazioni di biancocelesti: la Lazio è dove sono i laziali

“So già du’ ore” cantato all’ingresso in campo delle squadre e ha partita iniziata, poi l’urlo strozzato dal primo gol di Taylor. E così andare, per tutti i 92 minuti della sfida. La Lazio ha giocato in casa, ha traslocato l’Olimpico al Mapei Stadium di Reggio Emilia, a 450 km di distanza dalla Capitale. Un esodo di proporzioni bibliche, che mancava da quasi 30 anni; era il 1999, infatti, e la Lazio giocava al Castellani di Empoli.

Il rintocco che risuona nelle mente di ogni laziale è sempre lo stesso: la Lazio è dove sono i laziali. Non importa il luogo, la circostanza o il prestigio dell’evento. La Lazio cammina sulle scarpe di ogni laziale, abita in ogni sciarpa stretta al collo, sventola su ogni bandiera tesa e issata. L’amore di cui sono capaci i tifosi biancocelesti è noto, ma ieri, al Mapei, ne è stata data ulteriore conferma. Un abbraccio continuato, instancabile, volto soltanto al rinnovamento del rito. Se non lo si può fare in casa, lo si fa in trasferta.

Poi l’esultanza ad altre cinque reti, i “Giardini di marzo” cantata sul finale e il gruppo a festeggiare sotto i settori (curva e tribune). Gattuso c’era, perché lo merita. La squadra si diverte, si cerca, e lo si vede. C’è quella sensazione speciale di reciprocità data da una chimica particolare, che può portare a grandi cose. Non diciamo quali: non solo per scaramanzia, ma anche per senso del pudore. La Lazio è dove sono i laziali e ieri, per l’ennesima volta, è stato dimostrato.

di Claudio Troilo

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