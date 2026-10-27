Sassuolo Lazio: Orsato è allo stadio con i tifosi biancocelesti

Tra poco, Sassuolo e Lazio scenderanno in campo al Mapei Stadium, che ha già aperto le porte per accogliere i tifosi che assisteranno alla sfida e tra quelli biancocelesti, che hanno polverizzato i biglietti per il settore ospiti e sono accorsi numerosissimi in Emilia, c’è anche l’ex arbitro Daniele Orsato.

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Orsato è tra i tifosi biancocelesti per assistere a Sassuolo Lazio

L’ex direttore di gara, arrivato con anticipo, si è intrattenuto con i supporter della Lazio parlando del suo passato da fischietto, e anche di Miro Klose, che ha avuto l’opportunità di conoscere quando ancora era un fischietto di A e che ha definito un vero signore.

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