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Sassuolo Lazio: Orsato è allo stadio con i tifosi biancocelesti
Tra poco, Sassuolo e Lazio scenderanno in campo al Mapei Stadium, che ha già aperto le porte per accogliere i tifosi che assisteranno alla sfida e tra quelli biancocelesti, che hanno polverizzato i biglietti per il settore ospiti e sono accorsi numerosissimi in Emilia, c’è anche l’ex arbitro Daniele Orsato.
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Orsato è tra i tifosi biancocelesti per assistere a Sassuolo Lazio
L’ex direttore di gara, arrivato con anticipo, si è intrattenuto con i supporter della Lazio parlando del suo passato da fischietto, e anche di Miro Klose, che ha avuto l’opportunità di conoscere quando ancora era un fischietto di A e che ha definito un vero signore.
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CLASSIFICA SERIE A 2026-27
|#
|Squadra
|Pt
|G
|1
|Inter
|22
|8
|2
|LAZIO
|22
|8
|3
|Roma
|18
|8
|4
|Milan
|18
|8
|5
|Como
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|8
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|7
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|8
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|7
|8
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|Fiorentina
|4
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|4
|8
|20
|Venezia
|3
|8
Pt = Punti · G = Partite giocate. Serie A 2026-2027
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