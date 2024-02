Sassuolo-Lazio primavera: rimonta dei bincocelesti che vincono 1-2

Tempo di lettura: 2 minuti

SASSUOLO LAZIO PRIMAVERA- Dopo il pareggio rimediato contro la Fiorentina, la Lazio primavera sfida il Sassuolo in una partita importante in ottica classifica, infatti le due formazioni si dividono da soli due punti.

Le formazioni ufficiali di Sassuolo-Lazio Primavera

SASSUOLO (4-3-1-2): Theiner; Cinquegrano, Loeffen, Corradini, Falasca; Leone, Lopes, Kumi; Bruno; Russo, Vedovati. A disp.: Zouaghi, Scacchetti, Piantedosi, Di Bitonto, Rovatti, Abubakar, Caragea, Neophytou, Ravaioli, Ferrandino, Parlato. All.: Emiliano Bigica

LAZIO (4-3-3): Magro; Bedini, Zazza, Bordon, Milani; Sardo, Nazzaro, Di Tommaso; Bigotti, Sulejmani, Cuzzarella. A disp.: Renzetti, Martinelli, Napolitano, Kone, Tredicine, Gonzalez, Cappelli, Bordoni, Di Gianni. All.: Dario Barraco

Arbitro: Felipe Salvatore Viapiana (sez. Catanzaro)

Assistenti: Biffi - Conti

Fine partita

La squadra di Barraco entra bene però nel secondo tempo. I bincocelesti infatti mettono sul campo la grinta e la voglia per ribaltare la partita. Al 48' arriva il gol della Lazio che però viene annullato per fuorigioco. Al 65' arriva il pareggio bincoceleste con Sardo che si era visto annullare il primo gol. Il Sassuolo reagisce e colpisce un paslo. La Lazio poi completa la rimonta al 75' con il gol di Sulejmani. Dopo cinque minuti il Sassuolo ha l'occasione di ripareggiare il match con un calcio di rigore. Magro riesce però ad ipnotizzare Russo salvando quindi i biancocelesti. Finisce così, 1-2 per la Lazio che conquista tre punti pesantissimi, supera proprio il Sassuolo e diventa terza in classifica.

Inizio secondo tempo

Fine primo tempo

La partita tra Sassuolo e Lazio inizia con ritmi bassi e con le squadre che decidono di studiarsi prima di affondare il colpo. La svolta della partita arriva però al minuto 23' quando gli emiliani vanno in vantaggio con il gol di Vedovati su assist di Kumi. Da lì le maggiori occasioni le ha avute il Sassuolo che ha creato alcune occasioni per il raddoppio. Finisce 1-0 per i neroverdi il primo tempo.

Inizio partita