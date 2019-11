Tempo di lettura: < 1 minuto

SASSUOLO LAZIO VAR – Si sta giocando Sassuolo-Lazio e al Mapei Stadium si è riscontrato un insolito problema. Un annuncio dello speaker dello stadio ha infatti comunicato che il Var è fuori uso. Arrivati alla mezz’ora non si è ancora riusciti a risolvere questa grana che non consente a Chiffi di contare sull’aiuto della tecnologia. Il tutto è tornato poi alla normalità sul finire del primo tempo, quando il VAR è stato utile al direttore di gara per convalidare il gol dell’1 a 1 di Caputo.