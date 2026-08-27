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Il Sassuolo saluta Pinamonti: “Bomber solido, decisivo in tante vittorie. Grazie Andrea” (VD)
Il Sassuolo, con un video postato sui suoi canali social, ha voluto salutare il suo ex attaccante, Andrea Pinamonti, ora approdato a titolo definitivo alla Lazio. Ecco le parole del club neroverde.
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Il saluto del Sassuolo ad Andrea Pinamonti
“Bomber solido e puntuale. Riferimento sicuro in campo. Decisivo in tante vittorie neroverdi. Grazie Andrea!”.
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Pt = Punti · G = Partite giocate. Serie A 2026-2027
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