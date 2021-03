Tempo di lettura: < 1 minuto

SAURINI INTERVISTA LAZIO – Queste le parole dell’ex attaccante Giampaolo Saurini, ai microfoni di TMW, sulle possibilità della Lazio di qualificarsi alla prossima Champions League.

L’intervista di Saurini

“Se la Lazio batte il Torino nel recupero torna in corsa per la Champions. E deve affrontare ancora il Napoli. Il quarto posto se lo gioca con Roma, Atalanta e i partenopei, perché non credo ad un crollo della Juve“.

