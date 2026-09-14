Savicevic: “Che reazione del Milan contro la Lazio”

L’ex fuoriclasse del Milan Dejan Savicevic ha rilasciato una lunga intervista sulle pagine de La Gazzetta dello Sport in cui ha parlato anche della gara del Diavolo contro la Lazio.

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Le parole di Savicevic dopo Lazio Milan di sabato scorso.

“Il mio era un altro Milan, eravamo sempre in finale di Champions. Di questo ho visto poco, solo spezzoni in tv. È giovane e fresco. Anche l’allenatore è giovane. Contro la Lazio ha avuto una bella reazione. Dobbiamo aspettarli con pazienza e accettare anche gli errori, fanno parte del calcio. Lo so, non c’è tempo, ma la qualità dovrebbe uscire, si metterà al pari con le altre. L’Inter purtroppo mi sembra più avanti. Ma la stagione è lunga e complicata per tutti. Aspettiamo. Io ho aspettato un anno e mezzo”.

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