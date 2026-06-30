E’ il giorno degli addii di Pedro, Basic e Hysaj: scaduti i contratti

Il 30 giugno è arrivato, e con esso la scadenza dei contratti di Pedro, Basic e Hysaj, che hanno già salutato la Lazio: le casse biancocelesti possono sorridere per il risparmio economico che il loro addio garantirà.

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E’ arrivata la scadenza dei contratti di Pedro, Basic e Hysaj: il risparmio della Lazio

Le strade della Lazio e di Pedro, Basic e Hysaj si separano. Oggi, martedì 30 giugno, sono scaduti i loro contratti. Tutti e tre hanno già salutato i loro ex compagni di squadra e tifosi e sono pronti ad incominciare nuove avventure. Lo spagnolo sta considerando l’idea dell’addio al calcio, ma resta viva l’idea Tenerife. Il croato, invece, resterà in Serie A, al Venezia, con cui ha già firmato un contratto. Il futuro di Hysaj resta un’incognita: il calciatore è svincolato e attende nuove offerte.

Come riporta il Messaggero, la Lazio può così risparmiare 9 milioni di euro dai loro ingaggi, cui andranno a sommarsi anche quelli di Romagnoli e Provedel, a un passo dall’addio. Si conferma la strategia societaria di abbassare il tetto degli stipendi per contenere i costi del lavoro allargato.

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