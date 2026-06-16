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Argentina – Algeria è Scaloni contro Petković: l’abbraccio tra i due (VIDEO)
Stanotte, alle ore 03:00 italiane, andrà in scena Argentina – Algeria, sfida valida per i Mondiali 2026 che oppone sulle panchine delle due Nazionali due CT ex Lazio, Lionel Scaloni e Vladimir Petković: ecco il video del loro incontro, a poche ore dall’inizio del match.
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L’incontro fra Scaloni e Petkovic prima di Argentina – Algeria
El saludo de Lionel Scaloni con Vladimir Petkovic, el DT de Argelia y exentrenador del argentino en Lazio. Sus selecciones se enfrentarán por el #Mundial2026 hoy a las 22. pic.twitter.com/yfpCYRHamm— Corta (@somoscorta) June 16, 2026
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