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Argentina – Algeria è Scaloni contro Petković: l’abbraccio tra i due (VIDEO)

Published

4 ore ago

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Scaloni e Petkovic

Stanotte, alle ore 03:00 italiane, andrà in scena ArgentinaAlgeria, sfida valida per i Mondiali 2026 che oppone sulle panchine delle due Nazionali due CT ex Lazio, Lionel Scaloni e Vladimir Petković: ecco il video del loro incontro, a poche ore dall’inizio del match.

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L’incontro fra Scaloni e Petkovic prima di Argentina – Algeria

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Dalla passione per lo sport al suo racconto. Laureato in Giurisprudenza all’Università Statale di Milano, scrivo articoli per il web e collaboro con LazioNews.eu da novembre 2025.

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