CORREA TITOLARE SCALONI – L’uomo del momento il casa Lazio è indubbiamente Joaquin Correa. Dopo aver segnato nella prima gara di campionato e seminato il panico nella difesa romanista nel derby, si è guadagnato la Nazionale. Con tanto di gradi da titolare.

SCALONI – Sarà solo un’amichevole è vero. Ma non è mai facile affrontare il Cile. Contro di loro, il ct Scaloni si affida ad un attacco tutto italiano. Il tridente albiceleste vede presente anche il gioiellino di Inzaghi. Ovviamente Lautaro Martinez e Paulo Dybala non sono Ciro Immobile e Luis Alberto. Servirà trovare la quadratura, ma ci sono tutte le premesse per far bene. Scaloni, in conferenza stampa, ha divulgato la formazione che intende schierare: Marchesín; Montiel, Quarta, Otamendi, Tagliafico; Lo Celso, Paredes, De Paul; Dybala, Martínez e Correa.