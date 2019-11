IMMOBILE SCARPA D’ORO – La prima parte di stagione si è chiusa con la dodicesima di campionato che ha visto la Lazio schiantare in casa il Lecce di Liverani. I biancocelesti, dopo un avvio lento, hanno inanellato quattro vittorie di fila che valgono l’attuale terzo posto a pari punti con il Cagliari. Il protagonista assoluto di questi mesi è stato senza dubbio Ciro Immobile. Infatti l’attaccante di Torre Annunziata sta spingendo in alto la Lazio a suon di gol. Per il momento sono 14 le reti messe a segno in Serie A da Immobile, bottino che gli consente di guidare la classifica marcatori del massimo campionato italiano.

Caccia alla Scarpa D’oro

Immobile, tra Serie A e coppe, ha segnato la bellezza di 16 gol. Il portale web 433 ha reso nota su Instagram la speciale classifica marcatori in lizza per la Scarpa D’Oro. Attualmente il centravanti biancoceleste occupa la terza posizione dietro Sorga e Lewandowski.