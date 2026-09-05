Connect with us

NOTIZIE

Schira: “Diogo Leite vicino alla Lazio, per lui contratto fino al 2028 più opzione”

Published

2 ore ago

on

Schira Diogo Leite Lazio

Nicolò Schira, noto esperto di calciomercato, con un tweet apparso sul suo profilo X, ha annunciato che la trattativa tra la Lazio e Diogo Leite sta andando in porto: ecco le sue parole.

Leggi anche: Women, Grassadonia: “Curioso di scoprire cosa può dare la Lazio”

Le parole di Schira su Diogo Leite alla Lazio

DiogoLeite si sta avvicinando alla Lazio come agente libero. Offerta un contratto fino al 2028 + opzione”.

@Copyright Lazionews.eu – Riproduzione, anche parziale, vietata. Ogni violazione sarà perseguita a norma di legge.

TUTTE LE NOTIZIE GRATIS SULLA LAZIO SUL TUO TELEFONINO – TELEGRAM

TUTTE LE NOTIZIE GRATIS SULLA LAZIO SUL TUO TELEFONINO – WHATSAPP

Related Topics:

Sono redattore di Lazionews.eu e inviato da poco più di un anno. 29 anni, ho collaborato con diversi giornali online, sportivi e non, maturando una pluriennale esperienza nel settore. Seguo la Lazio con professionalità e serietà. Ho conseguito una laurea magistrale in Filologia Moderna all'università La Sapienza di Roma.

Prossima partita Calendario ›
Serie A · 03ª 07/09/2026 · 20:45
Udinese
VS
Lazio
Probabili formazioni
Trasferta

Ultima partita Calendario ›
Serie A · 02ª 30/08/2026 · 20:45
Lazio
1-0
Finale
Genoa
Vittoria
Leggi la cronaca
Stadio Olimpico · Roma

CLASSIFICA SERIE A 2026-27

# Squadra Pt G
1 Como 7 3
2 Roma 6 2
3 Inter 6 2
4 Milan 6 2
5 Juventus 6 2
6 Atalanta 6 2
7 LAZIO 6 2
8 Udinese 4 2
9 Frosinone 3 2
10 Napoli 3 2
11 Sassuolo 3 2
12 Cagliari 3 2
13 Lecce 3 2
14 Torino 0 2
15 Bologna 0 2
16 Parma 0 2
17 Monza 0 2
18 Venezia 0 2
19 Fiorentina 0 2
20 Genoa 0 3
Scudetto
Champions League
Europa League
Conference League
Retrocessione

Pt = Punti · G = Partite giocate. Serie A 2026-2027

PIÙ LETTI