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Schira: “Diogo Leite vicino alla Lazio, per lui contratto fino al 2028 più opzione”
Nicolò Schira, noto esperto di calciomercato, con un tweet apparso sul suo profilo X, ha annunciato che la trattativa tra la Lazio e Diogo Leite sta andando in porto: ecco le sue parole.
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Le parole di Schira su Diogo Leite alla Lazio
“DiogoLeite si sta avvicinando alla Lazio come agente libero. Offerta un contratto fino al 2028 + opzione”.
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CLASSIFICA SERIE A 2026-27
|#
|Squadra
|Pt
|G
|1
|Como
|7
|3
|2
|Roma
|6
|2
|3
|Inter
|6
|2
|4
|Milan
|6
|2
|5
|Juventus
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|2
|6
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|Fiorentina
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|Genoa
|0
|3
Pt = Punti · G = Partite giocate. Serie A 2026-2027
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