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Schira: “Non ci sono trattative in corso tra la Lazio e Icardi”

Published

16 minuti ago

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Schira Icardi Lazio smentita

Oltre alla smentita di Pieretti, su X arriva anche quella del noto esperto di mercato Nicolò Schira: tra la Lazio e Icardi, secondo quanto riferito dal giornalista, non ci sarebbe alcuna trattativa in corso tra le parti. Di seguito il post.

Leggi anche: Condò: “Mancano i compratori per la Lazio, così Lotito non vende”

La smentita di Schira sulla trattativa Icardi-Lazio

“Nonostante le ultime indiscrezioni, non ci sono trattative in corso tra Lazio e Mauro Icardi“. Questo il post su X di Nicolò Schira.

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Sono redattore di Lazionews.eu e inviato da poco più di un anno. 29 anni, ho collaborato con diversi giornali online, sportivi e non, maturando una pluriennale esperienza nel settore. Seguo la Lazio con professionalità e serietà. Ho conseguito una laurea magistrale in Filologia Moderna all'università La Sapienza di Roma.

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