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L’annuncio di Schira: “Lulic è pronto a tornare alla Lazio”
Si rincorrono da qualche giorni le voci che vogliono Lulic vicino a un ritorno alla Lazio in qualità di dirigente, richiamato da Lotito; anche il noto esperto di mercato, Nicolò Schira, con un post su X ha annunciato il possibile ritorno a casa del bosniaco.
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L’annuncio di Schira sul ritorno di Lulic alla Lazio
“Senad Lulic è pronto a tornare alla Lazio per essere incluso nella gestione del club”, questo il suo post su X del noto giornalista ed esperto di mercato. Non è ancora noto se il bosniaco abbia accettato o meno, e addirittura se le parti si siano mai incontrate, ma ciò che appare certo è che Lotito vuole riportare in società una figura legata visceralmente ai colori biancocelesti.
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