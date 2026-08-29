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Schira: “Ratkov si avvicina al Levante, prestito con opzione d’acquisto”
Nicolò Schira, noto esperto di mercato, sui suoi canali social ha dato aggiornamenti importanti relativi alla trattativa tra la Lazio e il Levante per Petar Ratkov: ecco cosa ha scritto.
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Schira sulla trattativa tra Lazio e Levante per Ratkov
“Petar Ratkov si sta avvicinando al Levante dalla Lazio in prestito con opzione d’acquisto, anche se la Lazio vorrebbe inserire un obbligo”.
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CLASSIFICA SERIE A 2026-27
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Pt = Punti · G = Partite giocate. Serie A 2026-2027
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