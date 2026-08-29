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Schira: “Ratkov si avvicina al Levante, prestito con opzione d’acquisto”

Published

26 minuti ago

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Schira Ratkov Levante

Nicolò Schira, noto esperto di mercato, sui suoi canali social ha dato aggiornamenti importanti relativi alla trattativa tra la Lazio e il Levante per Petar Ratkov: ecco cosa ha scritto.

Leggi anche: Mirra: “Lotito ha portato due giocatori importanti. Gattuso? Opzione a scatola chiusa”

Schira sulla trattativa tra Lazio e Levante per Ratkov

Petar Ratkov si sta avvicinando al Levante dalla Lazio in prestito con opzione d’acquisto, anche se la Lazio vorrebbe inserire un obbligo”.

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Sono redattore di Lazionews.eu e inviato da poco più di un anno. 29 anni, ho collaborato con diversi giornali online, sportivi e non, maturando una pluriennale esperienza nel settore. Seguo la Lazio con professionalità e serietà. Ho conseguito una laurea magistrale in Filologia Moderna all'università La Sapienza di Roma.

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1 Roma 3 1
2 Inter 3 1
3 Napoli 3 1
4 Lecce 3 1
5 Milan 3 1
6 Atalanta 3 1
7 Cagliari 3 1
8 Juventus 3 1
9 LAZIO 3 1
10 Como 1 1
11 Udinese 1 1
12 Sassuolo 0 1
13 Torino 0 1
14 Frosinone 0 1
15 Parma 0 1
16 Bologna 0 1
17 Genoa 0 1
18 Venezia 0 1
19 Monza 0 1
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