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Napoli, De Laurentiis furibondo: Schira svela la decisione sul ritiro in vista della Lazio

Published

48 minuti ago

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Schira ritiro Napoli Lazio

Nicolò Schira, con un post su X, ha annunciato che il Napoli andrà in ritiro in vista della sfida di campionato con la Lazio in programma per domenica 8 novembre alle 12:30: ecco, di seguito, il tweet.

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Il Napoli andrà in ritiro in vista della sfida con la Lazio: la rivelazione di Schira

“Decisione presa. Napoli ad andare in ritiro da domani per preparare al meglio la delicata sfida di domenica al Maradona contro la capolista Lazio. Una gara che vale come una finale (copyright Max Allegri). Vietato sbagliare per gli azzurri che appaiono in caduta libera (7 sconfitte in 14 gare tra Serie A e Champions League)”.

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Sono redattore di Lazionews.eu e inviato da poco più di un anno. 29 anni, ho collaborato con diversi giornali online, sportivi e non, maturando una pluriennale esperienza nel settore. Seguo la Lazio con professionalità e serietà. Ho conseguito una laurea magistrale in Filologia Moderna all'università La Sapienza di Roma.

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