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Napoli, De Laurentiis furibondo: Schira svela la decisione sul ritiro in vista della Lazio
Nicolò Schira, con un post su X, ha annunciato che il Napoli andrà in ritiro in vista della sfida di campionato con la Lazio in programma per domenica 8 novembre alle 12:30: ecco, di seguito, il tweet.
Leggi anche: Van der Sar: “Che bella la storia di Taylor e Noslin con la Lazio”
Il Napoli andrà in ritiro in vista della sfida con la Lazio: la rivelazione di Schira
“Decisione presa. Napoli ad andare in ritiro da domani per preparare al meglio la delicata sfida di domenica al Maradona contro la capolista Lazio. Una gara che vale come una finale (copyright Max Allegri). Vietato sbagliare per gli azzurri che appaiono in caduta libera (7 sconfitte in 14 gare tra Serie A e Champions League)”.
Decisione presa. #Napoli ad andare in ritiro da domani per preparare al meglio la delicata sfida di domenica al Maradona contro la capolista #Lazio. Una gara che vale come una finale (copyright Max Allegri). Vietato sbagliare per gli azzurri che appaiono in caduta libera (7 sconfitte in 14 gare tra Serie A e Champions League)— Nicolò Schira (@NicoSchira) November 5, 2026
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CLASSIFICA SERIE A 2026-27
|#
|Squadra
|Pt
|G
|1
|LAZIO
|28
|10
|2
|Inter
|25
|10
|3
|Roma
|24
|10
|4
|Como
|23
|10
|5
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|9
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|14
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|8
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|8
|10
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|7
|10
|19
|Udinese
|5
|10
|20
|Venezia
|3
|10
Pt = Punti · G = Partite giocate. Serie A 2026-2027
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