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Schira: “Romagnoli pronto a lasciare la Lazio, verso la chiusura con l’Atalanta”

Published

3 ore ago

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Schira Romagnoli Atalanta

Nicolò Schira, giornalista noto esperto di mercato, ha fornito importanti aggiornamenti sulla trattativa tra Atalanta e Lazio per Romagnoli: si va verso una chiusura, con il centrale pronto a lasciare il club biancoceleste.

Leggi anche: Rovella: “Serve leggerezza, i risultati positivi danno fiducia. Faremo un buon campionato”

Le parole di Schira su Romagnoli all’Atalanta

“L’Atalanta firmerà un nuovo difensore centrale: trattative avanzate con Alessio Romagnoli, che è pronto a lasciare Lazio ed è anche il principale obiettivo di Sarri. Giuntoli è anche in trattative con Juan Cabal (Juventus) come Piano B”.

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Sono redattore di Lazionews.eu e inviato da poco più di un anno. 29 anni, ho collaborato con diversi giornali online, sportivi e non, maturando una pluriennale esperienza nel settore. Seguo la Lazio con professionalità e serietà. Ho conseguito una laurea magistrale in Filologia Moderna all'università La Sapienza di Roma.

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