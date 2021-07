Schira sul futuro di Brandt: “Piace a Lazio e Milan ma il Borussia Dortmund non fa sconti”

- Advertisement -

Tempo di lettura: < 1 minuto

BRANDT MERCATO LAZIO – Julian Brandt è un obiettivo del mercato della Lazio, l’attaccante tedesco viene considerato molto funzionale nel 4-3-3 di Maurizio Sarri come esterno d’attacco. Per acquistare il talento del Borussia Dortmund la Lazio dovrà battere una concorrenza spietata. Nelle ultime ore anche il Milan ha mostrato interesse per Brandt. Ai microfoni di TMW Radio ha analizzato la situazione l’esperto di mercato Nicoló Schira, che ha confermato l’interesse di Lazio e Milan ma allo stesso tempo ha spiegato quali sono le rigide richieste del Borussia Dortmund.

Le richieste del Borussia Dortmund secondo Schira

“Brandt piace al Milan e alla Lazio. Il Dortmund però non fa sconti, vuole 25-30 milioni senza contropartite”.