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CALCIOMERCATO LAZIO

Occhi su Schwartau: la Lazio segue il jolly offensivo del Norwich

Published

3 ore ago

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Angelo Fabiani

Nella giornata in cui si apre ufficialmente la finestra estiva di calciomercato, la Lazio viene chiamata in causa in relazione al suo possibile interesse per Oscar Schwartau, del Norwich, interessante jolly offensivo capace di ricoprire più ruoli in avanti.

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Schwartau è l’ultimo nome avvicinato alla Lazio sul calciomercato

Schwartau, danese classe 2006, è in grado di coprire molte zone dell’attacco, giocando sia come centrocampista offensivo sia come attaccante. La Lazio, che sta seguendo una linea verde e punta forte sui giovani, sarebbe interessata alle sue prestazioni, secondo Tutto Mercato Web.

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