Sciscione: “L’Ostia Mare di De Rossi non deve entrare a Formello!”

In un’intervista in collegamento con Radiosei, il giornalista Augusto Sciscione si è schierato con forza contro la decisione della Lazio di organizzare una partita amichevole contro l’Ostia Mare, squadra presieduta da Daniele De Rossi. Di seguito le sue parole.

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Le parole di Scissione nell’intervista sull’amichevole della Lazio contro l’Ostia Mare di De Rossi

“La prima cosa raccapricciante è l’Ostia Mare, il presidente è venuto qua (Lazio-Genoa, 30/01/2026 n.d.r.), con noi che stavamo in protesta e gli dice a Sarri ‘eh ma c’è sta più gente a vedere l’Ostia Mare’. Ricordiamocelo, il presidente dell’Ostia Mare ha preso due fischioni (3, n.d.r.), ha rotto il caz*o sul rigore e quant’altro, ha perso e però fa tanto lo spiritoso. Queste persone che hanno organizzato questa cosa si devono rendere conto di chi caz*o viene a Formello. L’Ostia Mare a Formello non ci deve entrare finchè il presidente è Daniele De Rossi che ci ha insultato quando era in campo e che continua ad insultarci quando è fuori dal campo. Le diciamo queste cose? Qualcuno a Formello le sa queste cose? E allora si può trovare un’altra squadra piuttosto che l’Ostia Mare che speriamo retroceda e che fallisca finchè quando c’è De Rossi presidente. Si può augurare il male sportivo di Daniele De Rossi, visto che lui ci ha sempre preso in giro! Per quale motivo questo deve entrare a Formello con il suo grande Ostia Mare, andasse a Trigoria a fare l’amichevole. Questi se ne sono liberati e ce lo prendiamo noi, il catafalco di De Rossi. Questa cosa non mi va giù, è raccapricciante. Sarebbe meglio prendere Bruno Conti, direttore del settore giovanile che fa un’amichevole con l’Ostia Mare”.

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