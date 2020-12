Tempo di lettura: < 1 minuto

SCOMPARSA MARADONA AUTOPSIA – Arrivano le prime risposte dell’autopsia sul corpo di Maradona, le quali confermano che l’argentino non riceveva le giuste cure mediche per i suoi problemi cardiaci. Come riporta il quotidiano Olè, infatti, gli esami autoptici avrebbero individuato come causa del decesso “un edema polmonare acuto conseguente al peggioramento dell’insufficienza cardiaca cronica”.

