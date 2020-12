Tempo di lettura: < 1 minuto

SERIE A PAOLO ROSSI – La scomparsa di Paolo Rossi ha colpito tutto il mondo del calcio italiano, ma non solo. In vista della prossima gara di campionato, la Serie A ha deciso di mettere in atto alcune iniziative per ricordare l’ex azzurro.

Le iniziative

Oltre al lutto al braccio e minuto di raccoglimento, durante i 60 secondi di silenzio verrà proiettata sui maxischermi dello stadio un’immagine commemorativa del campione italiano. Poi, sarà realizzata una virtualizzazione del cerchio di centrocampo che riporterà la foto dell’ex attaccante. Infine, concluso il minuto di raccoglimento, verrà riprodotto un audio storico per ricordare l’impresa di Rossi al Mondiale del 1982.

© RIPRODUZIONE RISERVATA - La riproduzione, anche parziale, dell’articolo è vietata. I trasgressori saranno perseguibili a norma di legge.