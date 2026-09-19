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Lutto nel mondo del calcio, è scomparso Sandro Mazzola

Published

2 ore ago

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Aquila

È morto a 83 anni Sandro Mazzola, simbolo dell’Inter e della Nazionale italiana. Protagonista della Grande Inter di Herrera, ha conquistato due Coppe dei Campioni e l’Europeo del 1968.

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È morto Sandro Mazzola: addio alla leggenda dell’Inter e della Nazionale

Il calcio italiano perde uno dei suoi simboli più grandi. È morto all’età di 83 anni Sandro Mazzola, leggenda dell’Inter e della Nazionale, figlio di Valentino Mazzola, capitano del Grande Torino scomparso nella tragedia di Superga. A dare l’annuncio è stato il club nerazzurro, che nella notte ha salutato uno degli uomini capaci di scrivere pagine indelebili della propria storia, diventando una bandiera dell’Inter, un campione e un simbolo di un’epoca irripetibile del calcio italiano.

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