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Lutto nel mondo del calcio, è scomparso Sandro Mazzola
È morto a 83 anni Sandro Mazzola, simbolo dell’Inter e della Nazionale italiana. Protagonista della Grande Inter di Herrera, ha conquistato due Coppe dei Campioni e l’Europeo del 1968.
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È morto Sandro Mazzola: addio alla leggenda dell’Inter e della Nazionale
Il calcio italiano perde uno dei suoi simboli più grandi. È morto all’età di 83 anni Sandro Mazzola, leggenda dell’Inter e della Nazionale, figlio di Valentino Mazzola, capitano del Grande Torino scomparso nella tragedia di Superga. A dare l’annuncio è stato il club nerazzurro, che nella notte ha salutato uno degli uomini capaci di scrivere pagine indelebili della propria storia, diventando una bandiera dell’Inter, un campione e un simbolo di un’epoca irripetibile del calcio italiano.
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CLASSIFICA SERIE A 2026-27
|#
|Squadra
|Pt
|G
|1
|Roma
|12
|4
|2
|Inter
|12
|4
|3
|Como
|10
|4
|4
|LAZIO
|10
|4
|5
|Cagliari
|9
|4
|6
|Milan
|8
|4
|7
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|7
|4
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|Sassuolo
|7
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|4
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|4
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|4
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|Venezia
|0
|4
Pt = Punti · G = Partite giocate. Serie A 2026-2027
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