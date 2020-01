Tempo di lettura: < 1 minuto

SCONCERTI LAZIO – Il noto giornalista Mario Sconcerti ha analizzato i temi del campionato in un’intervista a TMW Radio. L’opinionista ha parlato anche della lotta scudetto, prendendo in considerazione la situazione attuale in casa Lazio. Queste le sue considerazioni.

Lotta scudetto

“E’ molto più vicina la Lazio alla Juve che l’Inter. Il vero problema non è la Juve ma la Lazio che le sta alla pari, con una partita in meno. Conte deve spiegare perché è alla pari della Lazio, è questo il limite, non è essere secondi dietro alla Juve. Dice che è colpa della squadra, che è questa, e quindi indirettamente della società. Ma può andar bene se il tuo avversario è la Juve, ma in questo momento è la Lazio. Si può permettere di dire molte più cose rispetto a Spalletti. Io vorrei che un allenatore facesse l’allenatore”.