IMMOBILE SCONCERTI – Nelle prime dieci giornate di campionato, Ciro Immobile ha messo a segno 12 reti. Il giornalista Mario Sconcerti ha parlato così dell’attaccante campano ai microfoni di Tmw Radio.

“Immobile ce ne accorgiamo solo adesso? Ha già vinto due classifiche dei cannonieri e quest’anno potrebbe alzare il terzo titolo. Se puoi vantare uno score del genere significa solo che sei eccezionale. Ronaldo per ora non sta riuscendo a imporsi in Serie A. Comunque Ciro ha un gioco particolare, è lui che lancia se stesso. Forse per questo in Nazionale non rende quanto dovrebbe”.