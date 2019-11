SCONCERTI IMMOBILE – In questo inizio di stagione con la maglia della Lazio Ciro Immobile ha messo a segno 16 reti in 15 partite. Il giornalista Mario Sconcerti ha parlato del “dualismo” del centravanti campano con Belotti in nazionale. Queste le sue parole, rilasciate ai microfoni di Tmw Radio.

Immobile-Belotti

“Immobile e Belotti sono diversi. Immobile non è un centravanti puro. Belotti è un centravanti, generoso, che spazia. Immobile è più solitario, cerca il dribbling, non è quello che aspetta il pallone in area piccola. In Nazionale di solito si cerca il centravanti classico”.